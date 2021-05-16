Опрос: каждый пятый россиянин готов сделать прививку от COVID-19 ради отпуска за границей

Около 20% россиян готовы пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы поехать за рубеж. Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие 1600 жителей России, которые не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19. Из них еще 18% будут делать прививку в любом случае, 42% не планируют прививаться совсем, а 20% затруднились ответить.

Большинство желающих пройти вакцинацию ради поездке оказалось в группе респондентов младше 34 лет (26%). Россияне старше 45 лет чаще намерены привиться в любом случае (24%). Люди с доходом от 80 000 рублей, как правило, намерены сделать прививку в любом случае.

Ранее оперштаб по предупреждению коронавируса заявил, что с 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией и Мальтой. За рубеж можно будет вылететь из 30 городов России.

Также в мае открыть границы намерены Греция и Израиль. Египет уже возобновил авиасообщение с Россией, а Испания и Италия начали выдавать туристические визы.

Обратная ситуация в Турции и Танзании. 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с этими странами. Самолеты не будут летать туда до 1 июня. Исключениями станут рейсы на маршруте Стамбул — Москва, они будут совершаться дважды в неделю.