На днях в селе Сюмси в Удмуртии прошел шоу-конкурс «Коза — краса села», на котором определили самых красивых и смекалистых домашних питомцев. Чтобы стать победителями, хозяева нарядили своих коз в платья и юбки, а также надели на них панамки и солнцезащитные очки.

У каждой козы есть своя история, которую рассказали сами хозяева. Например, трехмесячная коза Марта любит путешествовать, ходить в баню и кататься в коляске. Поддержать другую конкурсантку

— козу англо-нубийской породы Аяну из Томска — в Сюмси приехали козел Оскар и два маленьких козленка. По условиям конкурса, владельцы должны были пройти вместе со своими животными в дефиле.