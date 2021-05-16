На днях в селе Сюмси в Удмуртии прошел шоу-конкурс «Коза — краса села», на котором определили самых красивых и смекалистых домашних питомцев. Чтобы стать победителями, хозяева нарядили своих коз в платья и юбки, а также надели на них панамки и солнцезащитные очки.
У каждой козы есть своя история, которую рассказали сами хозяева. Например, трехмесячная коза Марта любит путешествовать, ходить в баню и кататься в коляске. Поддержать другую конкурсантку
— козу англо-нубийской породы Аяну из Томска — в Сюмси приехали козел Оскар и два маленьких козленка. По условиям конкурса, владельцы должны были пройти вместе со своими животными в дефиле.
Победительницей конкурса, то есть самой красивой козой, стала Аяна из Томска. «Самой смекалистой» признали козу Тюник, а в номинации «Самой милой» — трехмесячную Марту.
Помимо конкурса красоты для коз, на празднике организовали ярмарку сувениров и выпечки. Организаторы сельского праздника пообещали провести «Коза — краса села» еще раз и расширить границы участников. «Такой формат сельского праздника просто обязан жить!», — говорится в сообщении.