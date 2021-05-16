В Исландии продают проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль

«Пожалуй, сейчас это самое горячее предложение по продаже земли в стране», — отметил председатель ассоциации Сигурдур Гуджон Гисласон.

В Исландии выставили на продажу участок земли, где находится извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Сейчас он в собственности у ассоциации землевладельцев, пишет Bloomberg .

Купить можно как весь вулкан, так и его часть. Всего в ассоциации 20 человек, у каждого есть по участку земли Фаградальсфьядля. Цены не сообщаются.

Одна из владельцев Анна Тордис Гудмундсдоттир отмечает, что ее кусок продается «по подходящей цене» и она получила уже два предложения. По словам девушки, земля принадлежит ее семье вот уже несколько поколений, поэтому Гудмундсдоттир ищет покупателей, которые «построят на ней что‑то хорошее, чтобы людям понравилось».

Власти Исландии выделили 70 млн исландских крон (более 42 млн рублей) на создание туристической инфраструктуры в районе вулкана. Будущим владельцам запретят ограничивать доступ публики к вулкану.

Извержение Фаградальсфьядля началось в конце марта, после серии более чем 20 тысяч подземных толчков на территории, где около 800 лет не отмечалось вулканической активности. На острове ввели режим ЧС, а в сети начали появляться снимки извержения с дронов и видео с туристами, которые играют в волейбол на вулкане.