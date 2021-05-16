Чарльз Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе

Первый раунд был за Чендлером — он пропустил тейкдаун, однако смог выбраться из проигрышной позиции. «Но в самом начале второго раунда Оливейра мощно попал левым боковым, потряс Чендлера и стремительно добил его», — заявляет источник.

Оливейра стал чемпионом благодаря победе на турнире UFC 262 в США. Он нокаутировал американца Майкла Чендлера в начале второго раунда.

За всю карьеру Чарльз Оливейра одержал 31 победу и восемь поражений. Для Чендлера этот бой стал шестым поражением при 22 победах.

Хабиб Нурмагомедов получил титул чемпиона UFC в легком весе в 2018 году после победы над американцем Элом Яквинтой. Он стал первым российским чемпионом в истории соревнований. Затем ему пришлось защищать свое звание в боях с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

В марте Нурмагомедов официально ушел на пенсию. Впервые спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейтжи. Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля из‑за осложнений от коронавируса.