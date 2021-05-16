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«Диснеевский „Дьявол носит Prada“»: первые отзывы западных кинокритиков на «Круэллу» с Эммой Стоун

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:26

Западные критики уже успели посмотреть фильм «Круэлла» от Disney, в котором Эмма Стоун предстала в образе культовой злодейки и любительницы мехов из мультфильма «101 далматинец». Они поделились своими (в основном положительными) впечатлениями в твиттере, пока на фильм не закончится эмбарго, и сравнили картину с «Дьявол носит Prada».

Главный редактор Rotten Tomatoes Джоэл Мирес признался, что не ждал от ремейка ничего сверхъестественного, но после увиденного на экране он написал, что это было «чертовски хорошо». «Ударяет по лицу так сильно, что и день спустя оно все еще красное, как свекла», — настолько ему понравилось.

В особенности критикам понравилась актерская игра Эммы Стоун и Пола Уолтера Хаузера (он играет нанятого Круэллой Де Виль вора Горация). Высокую оценку получили в том числе саундтрек и экстравагантные костюмы главной героини. Кортни Ховард из Variety написала, что художница по костюмам Дженни Беван заслуживает третий «Оскар».

Марк Малкин, Variety: «Влюбился в „Круэллу“! В Эмму Стоун и Эмму Томпсон. В костюмы. В абсолютно все. Это было так весело! И ради нашей любви к богине, возьмите Круэллу в [реалити-шоу] „Королевские Гонки Ру Пола“»

По информации Рэндольф, гей-персонажа по имени Арти сыграл Джон Маккри, у которого будет несколько сцен в картине.

Основатель Ассоциации голливудских критиков Скотт Мензел назвал «Круэллу» «самым большим сюрпризом этого лета» и отметил, что фильм получился во многом отличный от других лент Disney — «смелый, мрачный и удивительно анти-диснеевский».

Однако некоторые критики все же нашли изъяны в картине. Автор издания Cinema Blend Сара Эль-Махмуд назвала фильм «натянутым», но все же похвалила презентацию моды 70-х и смелый актерский состав. Блогеру Эрику Андерсону показался «немного длинноватым» хронометраж «Круэллы» в 2 часа 15 минут, но он отметил выдающуюся игру актеров, работу костюмеров и музыку в картине.

Действие фильма происходит в 1970-х, когда главная героиня еще носит имя Эстелла и мечтает стать модельером. По сюжету девушка потеряла родителей, когда ей было 12 лет, и после этого оказалась в Лондоне. Чтобы выжить, она занялась грабежами с воришками Горацием и Джаспером. Однажды она оказалась в мире богатых и знаменитых, где один рок-музыкант поручил ей создать авторское украшение.

Вместе со Стоун в картине сыграли Эмма Томпсон, Марк Стронг и Пол Уолтер Хаузер. Режиссер картины — Крейг Гиллеспи, ранее снявший «Тоня против всех», а саундтрек написал композитор Николас Брителл («Лунный свет»). В российском прокате «Круэлла» появится 3 июня, а в США релиз состоится 28 июня одновременно в кино и на стриминговом сервисе Disney+.

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