В московском метро запустили тематический поезд в честь 65-летия «Современника»

В ночь с 15 на 16 мая со станции «Чистые пруды» в Москве отправился тематический поезд «Современник — 65», посвященный юбилею театра. Он будет курсировать по красной ветке метро в течение шести месяцев, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Современника».

В оформлении состава представлена хроника художественной жизни московского театра: главные постановки, персоналии, оказавшие влияние на становление «Современника», его создатели и актеры. В вагонах можно будет увидеть архивные фотографии и тексты людей, заставших времена основания театра. Среди них цитаты Олега Ефремова, Галины Волчек, Олега Табакова, Игоря Кваши, Евгения Евстигнеева и других артистов.

Каждый из двухсекционных вагонов — «Сохранение», «Соавторство», «Соединение», «Сотворчество», «Современник», выполненных в новом бренд-стиле, — соответствует 65-летнему периоду в истории театра, начиная от 1956 года и заканчивая сегодняшним днем. Концепцию оформления разработал художник и постановщик «Современника» Николай Симонов.

В конце апреля в ММОМА открылась выставка «Современник. Начало», посвященная 65-летнему юбилею театра. Проект позволит вспомнить ранние годы театра и его легендарные спектакли 1950–1960-х годов и открыт для посетителей до 30 мая.

15 мая «Современник» показал спектакль «Вечно живые. История в лицах», осмысляющий рождение театра. Постановка собрала на сцене практически всю труппу, а режиссером выступил Виктор Рыжаков.