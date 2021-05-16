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Около МГУ задержали более 10 участников акции против закона о просветительской деятельности

Виктория Шанина
Сегодня в 17:40

Около здания МГУ в Москве прошла акция в защиту просветительской деятельности. Силовики задержали некоторых участников, пишет РБК со ссылкой на депутата Мосгордумы Павла Тарасова.

«Я был возле МГУ, со сцены кто‑то выступал, внезапно какой‑то мужчина выхватил у выступающего микрофон и побежал. Я погнался за ним, поймал его, начал звать полицию, но задержали в итоге почему‑то меня. Я требовал объяснить почему, мне в ответ просто говорили: „Присаживайтесь“ — и усаживали в машину», — сказал депутат.

Тарасов оказался в числе задержанных, причина, по которой его привезли в отделении полиции МГУ, не озвучивается. Всего, по данным «ОВД Инфо», в автозаках находятся 17 человек, включая троих провакаторов, которые «крачиват в телефон и мешают говорить». «Дождь» сообщает, что задержано более 20 участников акции.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал РБК, что у МГУ собралось около 400 человек. Студенты, преподаватели и общественные деятели провели встречу с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, на которой обсуждали закон о просветительской деятельности. Собравшиеся подписались под петицией в защиту просветительской деятельности и планируют направить ее в администрацию президента.

Законопроект разработало Минпросвещения в конце апреля. По нему просветительством не могут заниматься несовершеннолетние граждане, те, кто имеет судимости, заключение о недееспособности или определенные заболевания, а также лица, включенные Минюстом в список иноагентов.

Общественные деятели, а также представители образования и науки раскритиковали закон. Минобрнауки пообещало доработать документ.

«Самый главный недостаток этого постановления заключается в том, что постулируется, что просветительская деятельность осуществляется на основании договоров об оказании услуг. Если человек без всяких договоров хочет высказать какое‑то мнение о важном достижении в сфере науки и высоких технологий, то это делается, как правило, на основе свободного информирования населения, в том числе в интернете», — отметил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

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