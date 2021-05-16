После развода с Биллом Гейтсом его жена Мелинда получила акции на 3 млрд долларов

После того, как бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе, она получила акции на более чем 3 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Мелинде Гейтс достались акции американского производителя сельскохозяйственной техники John Deere, мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa и Канадской национальной железной дороги.

Ценные бумаги Мелинда получила от инвестиционной компании бывшего супруга для управления его активами Cascade Investment, которая следит за долями Гейтса в других компаниях на общую сумму 52 млрд долларов.

В начале мая Билл Гейтс объявил в твиттере о разводе. Экс-супруги сказали, что приняли такое решение после долгих размышлений и большой работы над отношениями. Они продолжат вместе работать в благотворительном фонде, который основали в 2000 году. За годы брака у Билла и Мелинды Гейтс родились трое детей — Дженнифер Кэтрин, Рори Джон и Фиби Адель.

Forbes поставил Мелинду Гейтс на пятую строчку в рейтинге самых влиятельных женщин мира по итогам 2020 года. Билл Гейтс с состоянием 124 млрд долларов занимает четвертое место в списке богатейших людей планеты по версии журнала.