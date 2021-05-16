Синоптики: в Москве ожидается рекордное тепло, засушливый воздух и пыль

В начале недели (17-23 мая) в Москве ожидается рекордное тепло, засушливый воздух и пылевой шлейф. Об этом изданию РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Грядущую погоду Тишковец назвал «знойным дыханием одной из самых жарких пустынь мира — Каракума». Москвичей ждет «не только небывалое и даже рекордное тепло, но и очень засушливый воздух». По его словам, относительная влажность станет почти в три раза меньше нормы — около 25%.

«Дело в том, что в нижней тропосфере установится устойчивый и довольно мощный юго-восточный вынос воздушных масс на скорости 70-90 километров в час, который может поднять аэрозоли в нижнем пограничном слое за счет пыльных (песчаных) бурь, фиксируемых метеостанциями Средней Азии и северо-западного Прикаспия — Астраханская область, Калмыкия и Дагестан», — заявил синоптик.

При этом содержание частиц пыли и песка в атмосфере прогнозируется незначительное — не более 0,1-0,2 единиц. Для сравнения он привел показатель пыльной бури — от 1,2 до 6,4 единиц. Человек не увидит замутненности атмосферы, а зафиксировать ее смогут только специальные приборы.

Тем не менее, ситуация может «ухудшить экологическую обстановку и негативно сказаться на здоровье людей». По словам синоптика, в сухом воздухе «распространяются вирусы, бактерии, отсюда и респираторные болезни».

«Сухой воздух иссушает слизистую оболочку носоглотки, которая становится восприимчивой к воздействию аллергенов, недостаток влаги в воздухе может вызвать синдром „сухого глаза“ — слезотечение и ощущение попадания песка, низкая влажность вредна также для здоровья кожи, волос и ногтей», — сказал Тишковец.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявлял, что в мае не будет рекордных показателей высокой температуры. Он также отмечал, что несмотря на приход весны, заметно теплой погоды пока что ждать не стоит.