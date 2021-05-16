В Коми из‑за аварии на трубопроводе в почву и реку вылилось 90 тонн нефтепродуктов

В Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе в почву и реку Колву утекло около 90 тонн нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усинска.

Представители «Лукойл-Коми» заявили, что утечка произошла в 300 метрах от берега реки, поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости — около 90 тонн — попала в почву. По оценкам компании, в Колву попало порядка 9 тонн.

В состав нефтесодержащей жидкости, помимо нефти, входят вода, парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду. В данный момент территорию очищают, а после проведут техническую и биологическую рекультивацию. Утечка уже устранена.

Разлив произошел 11 мая. Источник в администрации района утверждал, что вылившаяся жидкость не угрожает водоемам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 246 УК («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

25 марта 2021 года на двух дочерних предприятиях «Роснефти» в ХМАО произошли разливы нефти. В почву и воду попали до полутысячи кубометров нефти. Загрязнилось около 350-400 квадратных метров земли.