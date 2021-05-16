Один из создателей криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер раскритиковал в своем твиттере основателя Tesla Илона Маска и его появление на шоу Saturday Night Live. Гневные посты он удалил, но в сети осталось много скриншотов, пишет Business Insider. «Напоминаю: Илон Маск был и всегда будет самовлюбленным аферистом», — написал Палмер. В следующем твите он отметил, что удалит пост через одну минуту, ведь ему «больше нечего сказать» и «нравится вести спокойную жизнь».

Следом Палмер опубликовал пост, где выразил недовольство появлением Маска в комедийном шоу Saturday Night Live и назвал выпуск «кринжовым». 8 мая в эфире SNL Илон Маск выступил в образе финансового эксперта и пытался рассказать ведущим передачи, в чем суть Dogecoin. По его словам, это был просто мем, который «приобрел вполне реальные масштабы», и «это будущее валют, неудержимый финансовый инструмент, который захватит мир». Маск увидел непонимание в глазах собеседников и упростил объяснение: «Это просто криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги». «А, так это разводка?», — спросил один из ведущих. Бизнесмен согласился с этим тезисом и засмеялся.

С начала 2021 года Илон Маск активно влиял на стоимость Dogecoin только с помощью своих твитов. В феврале бизнесмен опубликовал несколько мемов с шиба-ину (собакой, которой посвящена криптовалюта), и после этого криптовалюта за сутки подорожала на 50%, а за неделю — на 563%. Но чуть позже Маск призвал держателей Dogecoin продать свои токены и обвалил тем самым ее стоимость.