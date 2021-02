Педро Паскаль сыграет в «The Last of Us», умер Ларри Флинт и другие новости дня

В России за сутки выявили 15 038 случаев коронавируса. Вылечился 21 961 человек, 553 умерли.

В МВД сообщили, что против участников протестных акций в поддержку Алексея Навального возбуждено 90 уголовных дел. В ведомстве напомнили, что запланированные на ближайшее время несогласованные акции запрещены из‑за сложной эпидемиологической обстановки.

Санкт-Петербургский городской суд сократил рэперу Славе КПСС срок административного ареста с семи до одних суток. Ранее его признали виновным в мелком хулиганстве за ролик, где он выкрикивает «Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка».

В Хабаровске участкового полиции уволили из‑за видео в тиктоке. На нем женщина в погонах майора изображает несварение желудка.

Александр Лукашенко пообещал провести честные и открытые президентские выборы после того, как «будут готовы все необходимые документы». Речь, скорее всего, идет о новой редакции конституции.

В Петербурге из Зоологического института украли редкие черепа животных стоимостью 3,5 млн рублей. Всего пропало около 50 экземпляров.

Lucasfilm разорвал контракт со звездой «Мандалорца» Джиной Карано. Актриса сравнила США с Третьим рейхом.

Тем временем другой участник «Мандалорца», Педро Паскаль, назначен на роль в сериале по игре The Last of Us. Вместе с ним сыграет звезда «Игры престолов» Белла Рэмси.

В возрасте 78 лет умер американский медиамагнат Ларри Флинт. Он издавал мужской журнал Hustler.

Фестиваль Signal-2021 пройдет в арт-парке «Никола-Ленивец» с 19 по 22 августа. Основную программу мероприятия примут четыре сцены: Signal, Möbius, Prizma и Meadow.

Берлинский кинофестиваль объявил программу основного конкурса 71-го смотра. В список попали 15 фильмов, среди которых работы Хон Сан Су и Селин Сьямма.

Участники группы The Prodigy объявили, что работают над документальным фильмом о себе. Картина будет посвящена памяти Кита Флинта.