Главную роль в сериале «The Last of Us» сыграет звезда «Игры Престолов» Белла Рамзи

Звезда «Игры Престолов» Белла Рамзи сыграет роль Элли в сериале по мотивам игры «The Last of Us» для HBO. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Элли — один из центральных персонажей сюжета. Ей 14 лет, она выжила после пандемии кордицепсной церебральной инфекции и теперь у нее есть иммунитет против заражения. Девочка осталась без родителей и за всю жизнь видела только свою разоренную планету. Она попытается найти ключ к спасению мира.
По информации Deadline, в проекте также примет участие Педро Паскаль в роли Джоэла Миллера. Актер наиболее известен как исполнитель главной роли в «Мандалорце». Также Паскаль появлялся в роли антагониста в «Чудо-женщине: 1984» с Галь Гадот.
Джоэл — безжалостный контрабандист, который пытается выжить после эпидемии. На протяжении большей части игры он находится под управлением игрока, а значит рассказ будет вестись от его лица.
Сценарист и креативный директор игры «The Last of Us» Нил Дракманн с восторгом подтвердил эту новость у себя в твиттере. «Рад видеть Педро на нашем шоу!», — написал он.
Элли и Джоэл станут главными героями сериала. Согласно синопсису, закаленный контрабандист попытается тайно вывезти девочку из репрессивной карантинной зоны. Затем им предстоит пересечь США и объединиться в остальными персонажами, чтобы выжить.
Американский телеканал HBO объявил о начале производства сериала по мотивам игры The Last of Us в ноябре 2020 года. Помимо Нила Дракманна, над шоу будут работать продюсеры сериала «Чернобыль» Крейг Мазин и Кэролин Штраусс.
Режиссером пилотного эпизода предполагаемого блокбастера станет российский режиссер Кантемир Балагов. Снять выпуск может оператор Ксения Середа, которая работала с Балаговым над «Дылдой». Свой выбор шоураннер Крейг Мазин обосновал тем, что ему очень понравилась «Дылда» — он назвал ее великолепным душераздирающим фильмом, а режиссера — «фантастическим и суперталантливым парнем».