Главную роль в сериале «The Last of Us» сыграет звезда «Игры Престолов» Белла Рамзи

Звезда «Игры Престолов» Белла Рамзи сыграет роль Элли в сериале по мотивам игры «The Last of Us» для HBO. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Элли — один из центральных персонажей сюжета. Ей 14 лет, она выжила после пандемии кордицепсной церебральной инфекции и теперь у нее есть иммунитет против заражения. Девочка осталась без родителей и за всю жизнь видела только свою разоренную планету. Она попытается найти ключ к спасению мира.

По информации Deadline, в проекте также примет участие Педро Паскаль в роли Джоэла Миллера. Актер наиболее известен как исполнитель главной роли в «Мандалорце». Также Паскаль появлялся в роли антагониста в «Чудо-женщине: 1984» с Галь Гадот.

Джоэл — безжалостный контрабандист, который пытается выжить после эпидемии. На протяжении большей части игры он находится под управлением игрока, а значит рассказ будет вестись от его лица.

Сценарист и креативный директор игры «The Last of Us» Нил Дракманн с восторгом подтвердил эту новость у себя в твиттере. «Рад видеть Педро на нашем шоу!», — написал он.