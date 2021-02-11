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Умер американский медиамагнат Ларри Флинт. Он издавал мужской журнал Hustler

Виктория Шанина
Сегодня в 9:12

10 февраля в возрасте 78 лет скончался издатель и владелец журнала Hustler Ларри Флинт. Об этом его брат рассказал газете The Washington Post.

Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Флинт умер у себя дома в Лос-Анджелесе.

В 1974 году Ларри Флинт выпустил первый номер ежемесячного порнографического журнала Hustler. На пике популярности его тираж составлял около 3 млн экземпляров. Сейчас бизнес Флинта — это империя, в которой есть, например, казино, сеть секс-шопов и стриптиз-клубы.

В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта». Он посвящен событиям семидесятых — эпохе, когда проходила сексуальная революция и культурные катаклизмы. Картина доказывает, что Hustler был не просто журналом, а вызовом обществу, за что оскорбленные люди решили наказать Флинта.

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