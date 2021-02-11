В Петербурге из Зоологического института украли редкие черепа животных стоимостью 3,5 млн рублей

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проверку в связи с пропажей черепов ценных животных из научной лаборатории Зоологического института РАН. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заявление о краже в полицию 10 февраля подал исполняющий обязанности директора научного института на Васильевском острове. По его словам, воры вынесли из лаборатории черепа дымчатых леопардов и орангутангов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность. Судя по всему, хищение произошло еще в 2020 году.

По данным издания, украдены также черепа двупалых и трехпалых ленивцев, золотой кошки и бамбукового медведя. Всего пропало около 50 черепов на сумму 3,5 млн рублей.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.