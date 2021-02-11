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МВД: после акций в поддержку Навального возбуждено 90 уголовных дел

Семён Гудошников
Сегодня в 13:35

Правоохранители возбудили 90 уголовных дел на участников протестных акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В министерстве сказали, что запланированные на ближайшее время несогласованные акции запрещены из‑за сложной эпидемиологической обстановки. Какие именно акции имеются в виду, в министерстве не уточнили, но, видимо, речь идет о флешмобе с фонариками, который на 14 февраля наметили сторонники Навального.

«За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная», — заявили в МВД.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек.

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