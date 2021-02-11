Лукашенко пообещал новые выборы президента после того, как «будут готовы все необходимые документы»

Александр Лукашенко пообещал провести честные и открытые президентские выборы после того, как «будут готовы все необходимые документы». Об этом он заявил на проходящем в Минске Всебелорусском народном собрании, пишет ТАСС.

Под «всеми необходимыми документами» Лукашенко, во всей видимости, имеет в виду новую редакцию конституции, проект которой — одна из тем обсуждения на провластном форуме.

По словам политика, третий проект изменений основного закона страны будет подготовлен до конца года (первые два Лукашенко не понравились). В начале 2022 года белорусский автократ обещает провести всенародный референдум по принятию новой конституции.

Говоря о возможных изменениях в главном законе, Лукашенко заявил о радикальном перераспределении президентских полномочий. При этом, по его мнению, Беларусь должна оставаться президентской республикой.

В качестве условия своего ухода из власти политик назвал «мир, порядок» и «никаких протестных действий» в стране. «Если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может», — добавил он.

Всебелорусское народное собрание проводится каждые пять лет начиная с 1996 года. В этом году оно продлится два дня — 11 и 12 февраля. Участники данного провластного форума — депутаты, чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели культуры, учителя и врачи — обычно обсуждают планы на предстоящую пятилетку.

По задумке Лукашенко, Всебелорусское собрание должно стать стабилизатором на переходный период при смене власти. Он предложил сделать этот форум конституционным органом.