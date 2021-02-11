В России за сутки выявили чуть больше 15 тыс. случаев коронавируса

В России выявили 15 038 случаев COVID-19 за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 544 заражения больше, чем вчера.
Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 027 748. За последние сутки вылечился 21 961 человек, за все время — 3 538 422. За сутки умерли 553 пациента, за весь период — 78 687. Количество активных случаев за последний месяц снизилось с 559 969 до 410 639.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом достигло 107,3 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,2 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,6 млн), на четвертом — Великобритания (3,9 млн).