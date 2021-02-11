В России за сутки выявили чуть больше 15 тыс. случаев коронавируса

В России выявили 15 038 случаев COVID-19 за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 544 заражения больше, чем вчера.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.