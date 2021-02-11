Фестиваль Signal объявил даты проведения в этом году

Фестиваль музыки и современного искусства Signal 2021 пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 19 по 22 августа. Об этом представители мероприятия рассказали «Афише Daily».

На территории арт-парка в Калужской области обустроят четыре сцены: Signal, Möbius, Prizma, Meadow. Они примут основную программу фестиваля.

Лайнап организаторы пока не раскрывают, но уточняют, что среди хедлайнеров будут и артисты, выступления которых были перенесены в связи с закрытием границ.

В скором времени появится информация о грантах на создание арт-объектов и подробности о комьюнити-кемпах Signal 2021. Билеты на мероприятие уже можно купить, сейчас они стоят 4 400 рублей на все четыре дня фестиваля.

В прошлом году Signal пришлось организовывать в самый последний момент. Он прошел в Никола-Ленивце с 20 по 23 августа — к этому времени в Калужской области перешли к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений и разрешили проводить развлекательные мероприятия.

Среди участников отметились команды Closer, System 108, The Volks, Popoff Kitchen, Radi Mira I Lubvi, «ГОСТ звук», Slowdance, а также проект Дельфина «Механический пес», Shortparis, Mujuice, Kedr Livanskiy и многие другие. Хедлайнеры — Vladimir Ivkovic, Blawan, Bambounou — физически находиться в Никола-Ленивце не смогли и выступали на главной сцене в виде голограмм.