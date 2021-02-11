В Хабаровске участкового полиции уволили из‑за видео в тиктоке

Майора полиции из Хабаровска уволили за то, что она строила гримасы в униформе на видео в тиктоке. В отношении нее провели служебную проверку, сообщает РИА «Новости».
Имя сотрудницы названо не было. В сети появился ролик, который предположительно стал причиной увольнения. На нем женщина в погонах майора изображает несварение желудка.
Начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по региону Ирина Щеголева заявила, что подобные ролики порочат честь сотрудников полиции.
Это не первый случай в России, когда сотрудников увольняют за активность в соцсетях. В октябре петербургская учительница осталась без работы из‑за противоречивого аккаунта в твиттере. Девушка около семи лет вела страницу «Владычица пивная», в которой рассказывала о сексе, работе и вечеринках. Спустя пару месяцев была уволена победительница конкурса «Краса Росгвардии» — за сторис в инстаграме. На них попали служебные помещения.