The Prodigy снимут документалку о себе. Фильм посвятят памяти Кита Флинта

Участники группы The Prodigy объявили, что работают над документальным фильмом о себе. Об этом они рассказали в инстаграме.

Режиссером выступит Пол Дагдейл, работавший над десятками документальных кино- и телепроектов о музыкантах, среди которых Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Ариана Гранде, Coldplay и Haim.

«Мы хотим, чтобы зрители вышли из кинотеатра с ощущением, будто их только что прокатили на американских горках», — цитирует Pitchfork слова Дагдейла.

Картина будет посвящена памяти Кита Флинта, ушедшего из жизни в 2019 году в возрасте 49 лет. Продюсированием проекта займутся компания Pulse Films и менеджер группы Джон Фэйрс.

В сентябре прошлого года The Prodigy сообщили, что вернулись в студию для работы над новым материалом. Это будут первые треки группы, записанные после смерти Флинта.