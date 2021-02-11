Lucasfilm разорвал контракт со звездой «Мандалорца» Джиной Карано. Она сравнила США с Третьим рейхом

Киностудия Lucasfilm отказалась от работы с Джиной Карано, заявив, что посты в соцсетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы. Девушка больше не сможет играть роль Кары Дюн в сериале «Мандалорец» и во всех будущих проектах франшизы «Звездных войн», пишет Variety.

По всей видимости, речь идет об иснтаграм-сторис Корано, в которых она сравнила политическую ситуацию в современных США с политикой нацистской Германии, а ненависть к республиканцам с ненавистью к евреям.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то за их политические взгляды?», — заявила Карано.

Видео были удалены из Instagram, однако к этому моменту высказывания девушки уже активно цитировались в Twitter. Пользователи соцсети запустили хэштег «Увольте Джину Карано» (#FireGinaCarano) с обращением к Disney и создателям «Мандалорца». Поклонники Карано решили поддержать актрису, запустив хэштег «Мы любим Джину Карано» (#weloveginacarano), но таких отметок в Twitter значительно меньше.

Пользователи соцсетей уже не в первый раз критикуют Джину Карано за неудачные посты. В прошлом году она подшутила над людьми, которые указывают в соцсетях местоимения, которые предпочтительнее использовать для общения с ними. В своем профиле в твиттере она указала в качестве предпочтительных beep/bop/boop.

Кроме того, Карано отрицала необходимость носить маски во время пандемии и утверждала о вмешательстве в президентские выборы в США в прошлом году.

Lucasfilm не уточнили, кто будет играть Кару Дюн из «Мандалорца» в будущих проектах. Сериал о космическом наемнике из вселенной «Звездных войн» собрал положительные отзывы критиков и получил пять премий «Эмми» за технические достижения. «Афиша Daily» подробно объяснила, почему второй сезон «Мандалорца» — лучший самурайский вестерн в далекой-далекой галактике.