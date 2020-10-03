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Видео разлива нефтепродуктов на Камчатке, новый клип Дуа Липы и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 18:56

В России за сутки выявили 9859 случаев коронавируса, из них в Москве — 2884. Умерли 174 пациента, а за все время — уже более 21 тыс. Всего в стране зарегистрировано 1 204 502 заразившихся.

Продолжение истории про экологическую катастрофу на Камчатке. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что отравление воды вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Сейчас, по его словам, утечка уже устранена.

Юрий Дудь опубликовал видео разлива нефтепродуктов и рассказ серфера Антона Морозова, который появлялся в фильме журналиста про полуостров. Морозов отметил, что симптомы отравления у людей появились еще три недели назад, при этом власти ничего не сообщали о ситуации.

США ввели санкции в отношении белорусских чиновников и силовиков. В список, к примеру, попали глава МВД Юрий Караев, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов (глава ЦИК Лидия Ермошина находится под санкциями еще с 2006 года).

МИД России заявил, что ответные санкции Беларуси против Евросоюза будут автоматически действовать и в нашей стране. Это объяснили «союзническими обязательствами». В заявлении также говорится, что Запад оказывает давление на белорусские власти и «раскачивает» ситуацию.

Двое мужчин с детьми, которых выносили суррогатные матери, уехали из России после того, как Следственный комитет изъял медицинские карты детей в клиниках ЭКО. Еще два человека планируют эмиграцию.

Петербуржца избили в офисе доставки еды «Достаевский» за негативные твиты о стажировке в компании. Бывший стажер снял побои и обратился в полицию. В компании заявили, что разбираются в ситуации.

На Гавайях безработным раздадут по 500 долларов на походы в рестораны. Таким образом власти штата хотят поддержать не только людей, потерявших работу, но и ресторанный бизнес.

В России снимут сериал по книге Бориса Акунина «Там». Роман рассказывает о том, куда люди попадают после смерти. Шоураннером выступит сам писатель.

Премьеру «Не время умирать» — 25-го фильма о Джеймсе Бонде — перенесли на апрель 2021 года (он должен был выйти в этом ноябре). Решение связывают с тем, что «Довод» Кристофера Нолана собрал в прокате меньше, чем ожидалось.

Певица Дуа Липа представила клип на трек «Levitating», записанный вместе с рэпером DaBaby и выходивший на альбоме «Future Nostalgia». В нем она открывает портал и отправляется в путешествие к звездам.

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