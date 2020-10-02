Двое мужчин с детьми от суррогатных матерей уехали из России

Двое мужчин с детьми, которых выносили суррогатные матери, уехали из России после того, как Следственный комитет изъял медицинские карты детей в клиниках ЭКО. Еще двое мужчин планируют уехать из страны в ближайшее время.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на руководителя юридической компании «Инюрконсалтинг» Константина Свитнева, который является главным фигурантом дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник написал, что Следственный комитет собирается задержать отцов, которым детей родили суррогатные матери. Им могут предъявить обвинения в покупке детей, так как, по словам источника, из‑за «нетрадиционной сексуальной ориентации» мужчины не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении.

Одиноких отцов уже начали вызывать на допросы. Их предупреждают, что органы опеки заберут и направят детей в детский дом, пока идет следствие. Сейчас известно о десяти отцах, кому планируется предъявить обвинение в покупке детей.