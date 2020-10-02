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Петербуржца избили в офисе доставки еды «Достоевский» за негативные твиты о работе в компании

Анастасия Цой
Вчера в 22:37

Петербуржец Андрей Терашкевич, который стажировался в «Достоевском» (это сервис доставки еды), рассказал, что его избили в офисе компании за негативные твиты об опыте работы.

Петербургский депутат и знакомый пострадавшего Василий Кунин опубликовал в телеграм-канале запись разговора Андрея Терашкевича в офисе «Достоевского». Мужчина, «вроде как территориалный управляющий» (это бывший стажер уточнил в беседе с vc.ru), показал ему распечатки твитов и потребовал их удалить. Когда Терашкевич отказался, ему заявили, что раз «по-хорошему» не выходит, будет «по-плохому».

В комнату зашли четверо мужчин, которые избили Терашкевича. Потом его вывели из офиса, и он вызвал скорую помощь. Терашкевич сообщил, что снимает побои, а затем планирует обратиться в полицию.

В пресс-службе «Достаевского» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации, проверяя записи на достоверность: «На данный момент можем только сказать, что вопрос не останется без внимания. Подключены все ресурсы для выяснения обстоятельств».

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