США ввели санкции в отношении белорусских чиновников и силовиков

Минфин США ввел санкции в отношении восьми граждан Беларуси. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В санкционный список попали глава МВД Юрий Караев, командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко, его заместитель Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, а также заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло. Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина находится в санкционном списке с 2006 года.

В заявлении говорится, что официальные лица, включенные в список, «несут ответственность за нечестные президентские выборы в Беларуси» и за «насилие и репрессии против мирных протестующих».

Ранее Евросоюз ввел санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию президентских выборов. В список попали 40 человек, однако Александра Лукашенко среди них нет. После этого Беларусь объявила об ответных санкциях против европейских чиновников. А Россия автоматически присоединилась к этим санкциям.