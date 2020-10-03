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Фильм «Не время умирать» перенесли на следующий год

Анастасия Цой
Сегодня в 11:43

Премьеру «Не время умирать» — 25-го фильма о Джеймсе Бонде — перенесли на 2 апреля 2021 года: изначально картина должна была выйти в прокат в апреле этого года, однако из‑за пандемии коронавируса ее отложили на ноябрь. Об этом пишет Deadline.

Студия Metro-Goldwyn-Mayer решила отложить выход «Не время умирать» на фоне неубедительных сборов другого масштабного фильма — «Довода» Кристофера Нолана. За месяц он собрал в прокате по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов.

Свои фильмы переносят и другие студии: так, компания Warner Bros. сдвинула «Чудо-женщину 1984» на декабрь этого года, а компания Disney отложила «Черную вдову» на май следующего года.

Еще одна новость — студия Universal передвинула «Форсаж 9» с апреля на май следующего года, чтобы избежать прямого столкновения с «Не время умирать».

Недавно издание Variety писало, что перенос осенних блокбастеров сильно ударит по кинотеатрам. Возможно, некоторые из них закроются или перейдут на неполную рабочую неделю.

Мультимедийный сервис Okko запускает специальную подборку «Каникулы» для детей всех возрастов и их родителей. Уникальная коллекция поможет занять маленьких зрителей, подарив взрослым уверенность в том, что дети проводят время с пользой и удовольствием. На поиск и выбор видео больше не придется тратить силы — Okko каждый день будет предлагать новую идеальную подборку образовательного и развлекательного контента для детей.

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