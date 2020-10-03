Фильм «Не время умирать» перенесли на следующий год

Премьеру «Не время умирать» — 25-го фильма о Джеймсе Бонде — перенесли на 2 апреля 2021 года: изначально картина должна была выйти в прокат в апреле этого года, однако из‑за пандемии коронавируса ее отложили на ноябрь. Об этом пишет Deadline.

Студия Metro-Goldwyn-Mayer решила отложить выход «Не время умирать» на фоне неубедительных сборов другого масштабного фильма — «Довода» Кристофера Нолана. За месяц он собрал в прокате по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов.

Свои фильмы переносят и другие студии: так, компания Warner Bros. сдвинула «Чудо-женщину 1984» на декабрь этого года, а компания Disney отложила «Черную вдову» на май следующего года.

Еще одна новость — студия Universal передвинула «Форсаж 9» с апреля на май следующего года, чтобы избежать прямого столкновения с «Не время умирать».

Недавно издание Variety писало, что перенос осенних блокбастеров сильно ударит по кинотеатрам. Возможно, некоторые из них закроются или перейдут на неполную рабочую неделю.

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