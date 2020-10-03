На Гавайях безработным раздадут по 500 долларов на походы в рестораны

На Гавайях безработным раздадут по 500 долларов (почти 40 тыс. рублей), которые можно будет потратить на походы в рестораны. Власти штата выделят на это 75 млн долларов.

Деньги можно использовать только до 15 декабря. После этой даты воспользоваться картой будет нельзя.

Таким образом на Гавайях поддерживают не только людей, которые потеряли и не смогли найти работу во время пандемии коронавируса, но и кафе, рестораны, а также фермеров и других участников цепочки поставок.

Похожие меры были приняты в Вене. Там жителям раздали по 25 и 50 евро на посещение кафе и ресторанов. А в Пекине деньги выдали на шоппинг и развлечения.