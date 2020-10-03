ТАСС: вода на Камчатке была отравлена из‑за течи в коммерческом танкере

Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что «в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».

На Камчатке произошла экологическая катастрофа, которая уже привела к отравлению людей и гибели морских животных. В районе Халактырского пляжа, который вы могли видеть в фильме Юрия Дудя, превышены нормы по нефтепродуктам и фенолу. Ни источник, ни масштаб загрязнения официально до сих пор не определены. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

Юрий Дудь опубликовал видео разлива нефтепродуктов и рассказ о случивгемся Антона Морозова — серфера из выпуска «вДудя» про полуостров. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.