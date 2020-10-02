Россия присоединилась к санкциям Беларуси против Евросоюза

Ответные санкции Беларуси против Евросоюза будут автоматически действовать и в России из‑за союзнических обязательств. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В заявлении европейские санкции называют «открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

Там также сказано: «Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Белоруссии».

Ранее Евросоюз ввел санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию президентских выборов. В список попали 40 человек, однако Александра Лукашенко среди них нет. После этого Беларусь объявила об ответных санкциях против европейских чиновников.