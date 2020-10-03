Юрий Дудь опубликовал видео разлива нефтепродуктов на Камчатке

Морозов рассказал, что еще три недели назад у камчатских серферов появились симптомы отравления. Тогда решили, что это кишечная инфекция. Позже, когда взяли пробы воды, оказалось, что норма по нефтепродуктам превышена в четыре раза, а по фенолу (это высокоопасное для человека вещество) — в два с половиной раза.

На основе спутниковых снимков специалисты пришли к выводу, что все дело в реке, которая впадает в океан, а загрязнение началось еще в начале сентября. «Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции, масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг», — рассказал Морозов.

На Камчатке, в районе Халактырского пляжа, который вы могли видеть в фильме Юрия Дудя, произошла экологическая катастрофа. Она привела к отравлению людей и гибели морских животных. Сейчас многие уезжают от океана, так как симптомы отравления появляются даже без контакта с водой. Ни источник, ни масштаб загрязнения официально до сих пор не определены. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.