В России снимут сериал по книге Бориса Акунина «Там»

Книга Бориса Акунина «Там» станет сериалом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на режиссера проекта Марию Иванову.

Иванова рассказала, что они планируют несколько сезонов, производство которых начнется в следующем году. По ее словам, сценарий уже готов, шоураннером выступает сам Акунин.

Роман был опубликован в 2008 году под псевдонимом Анна Борисова. «Книга рассказывает о том, куда мы попадаем после смерти, в зависимости от религии, мировоззрения и того, как мы проживали земную жизнь. Место встречи всех — «аэропорт», — говорит Иванова.

Недавно сервис «КиноПоиск HD» рассказал о премьерах нового сезона. Одной из главных станет сериальная экранизация книги «Азазель» Бориса Акунина. События в ней разворачиваются в современной альтернативной России, где не случилось Октябрьской революции и по-прежнему царствует дом Романовых.