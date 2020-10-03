Дуа Липа летит к звездам в клипе на песню «Levitating»

Певица Дуа Липа представила клип на трек «Levitating», записанный вместе с рэпером DaBaby и выходивший на альбоме «Future Nostalgia».

В видео певица открывает портал, похожий на обычный лифт, и отправляется в путешествие к звездам. «В новом альбоме я много путешествую во времени. <…> Здесь есть тонкая грань: я хотела сделать что‑то, напоминающее о музыке моего детства, но вместе с тем современное. Помню, как слушала песни Moloko и Jamiroquai, под которые можно было танцевать в любое время дня и ночи. Мне хотелось воссоздать это чувство», — рассказывала певица.