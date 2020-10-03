Дуа Липа летит к звездам в клипе на песню «Levitating»

Певица Дуа Липа представила клип на трек «Levitating», записанный вместе с рэпером DaBaby и выходивший на альбоме «Future Nostalgia».
В видео певица открывает портал, похожий на обычный лифт, и отправляется в путешествие к звездам. «В новом альбоме я много путешествую во времени. <…> Здесь есть тонкая грань: я хотела сделать что‑то, напоминающее о музыке моего детства, но вместе с тем современное. Помню, как слушала песни Moloko и Jamiroquai, под которые можно было танцевать в любое время дня и ночи. Мне хотелось воссоздать это чувство», — рассказывала певица.
Альбом «Future Nostalgia» вышел в конце марта. До этого артистка представила клипы на треки «Break My Heart», «Don’t Start Now» и «Physical».
По случаю выхода новой пластинки Владимир Завьялов составил для «Афиши Daily» гид по творчеству певицы, чей первый альбом стал самым прослушиваемым релизом, записанным женщиной, на Spotify за всю историю его существования. Год назад певица стала лауреатом «Грэмми» в номинации «Новый артист».