В России за сутки выявили 9859 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Второй день подряд в стране регистрируют более 9000 заражений за сутки, до этого такое было только в мае.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском АО.