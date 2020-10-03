В России за сутки выявили 9859 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Второй день подряд в стране регистрируют более 9000 заражений за сутки, до этого такое было только в мае.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском АО.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 204 502. За последние сутки вылечились 5563 человека, за все время — более 975 тыс. За сутки умерли 174 пациента, за все время — 21 251.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 34,6 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,3 млн). На втором и третьем — Индия (6,4 млн) и Бразилия (4,8 млн).