Алексей Навальный ответил на слова Путина о том, что оппозиционер сам мог принять «Новичок»

Алексей Навальный ответил в инстаграме на заявление президента Владимира Путина о том, что оппозиционер мог сам принять яд из группы «Новичок».

Навальный с иронией отметил, что версия хороша и что целью его «хитрого плана» было «помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно»».

«Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать», — написал политик.

Провокация, по словам Навального, не удалась, а Путин его «переиграл». «Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился», — заключил оппозиционер.

Накануне Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам принять яд. По мнению президента России, Навальный — «простой баламут в интернете», а ФБК шантажирует чиновников.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, неделю назад он опубликовал первый пост в инстаграме после отравления.

В Германии у оппозиционера нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. Недавно Европарламент призвал усилить санкции против России из‑за отравления Навального. Два дня назад стало известно, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что Навальный улетел из России без признаков отравления, хотя следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой политик пил в томской гостинице. Генпрокуратура России до сих пор не видит оснований для возбуждения уголовного дела.