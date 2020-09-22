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Le Monde: Путин в беседе с Макроном предположил, что Навальный мог сам принять «Новичок»

Анастасия Цой
Сегодня в 21:22

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок». Об этом сообщила французская газета Le Monde, ссылаясь на анонимные источники информации.

По данным издания, Путин назвал Навального «простым баламутом в интернете» и заявил, что Фонд борьбы с коррупцией, созданный политиком, шантажирует депутатов и чиновников.

Также Путин сказал, что «Новичок» имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее, и предложил проверить латвийский след в отравлении политика, так как, по его словам, один из разработчиков «Новичка» живет в Латвии (о ком говорил российский президент, непонятно).

Le Monde пишет, что Макрон со ссылкой на французских специалистов подтвердил, что Навального отравили веществом из группы «Новичок», а также отверг оба предположения российского президента.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, неделю назад он опубликовал первый пост в инстаграме после отравления.

В Германии у оппозиционера нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. Недавно Европарламент призвал усилить санкции против России из‑за отравления Навального. Два дня назад стало известно, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что Навальный улетел из России без признаков отравления, хотя следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой политик пил в томской гостинице. Генпрокуратура России до сих пор не видит оснований для возбуждения уголовного дела.

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