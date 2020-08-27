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Генпрокуратура не видит оснований для заведения уголовного дела об отравлении Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 16:38

Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства.

В прокуратуре заявили, что никаких данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального», на данный момент не установлено.

В связи с этим ведомство попросило у германской стороны предоставить доказательства озвученного ранее диагноза об отравлении оппозиционера. Кроме того, Генпрокуратура запросила у немецких специалистов результаты исследований, проведенных во время транспортировки Навального и его пребывания в клинике «Шарите».

Со своей стороны российские органы готовы предоставить Германии результаты экспертиз и исследований, проведенных в России. В прокуратуре отметили, что германская сторона согласилась сотрудничать с российскими правоохранителями для выяснения обстоятельств случившегося с Навальным.

«МБХ медиа» обратило внимание, что сообщение Генпрокуратуры на какое‑то время исчезло с сайта ведомства, а затем появилось вновь.

Ранее, 27 августа, МВД России начало проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что эта проверка доследственная, а для начала следствия оснований нет. «Это их ежедневная работа, о чем они и сообщили», — пояснил он.

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