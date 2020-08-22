Навального успешно довезли до Берлина. Он все еще в коме

Оппозиционного политика Алексея Навального успешно доставили самолетом в Берлин для лечения от отравления, причину которого еще предстоит выяснить. Об этом пишут немецкие СМИ (Spiegel, Bild), а также Петр Верзилов, два года назад оказавшийся в похожей ситуации.
Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который занимался отправкой Навального из Омска в Берлин, рассказал, что состояние политика оставалось стабильным во время полета и посадки (он все еще в коме). Навального положили в клинику «Шарите».
20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.
Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.