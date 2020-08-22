Навального успешно довезли до Берлина. Он все еще в коме

Оппозиционного политика Алексея Навального успешно доставили самолетом в Берлин для лечения от отравления, причину которого еще предстоит выяснить. Об этом пишут немецкие СМИ (Spiegel, Bild), а также Петр Верзилов, два года назад оказавшийся в похожей ситуации.

Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который занимался отправкой Навального из Омска в Берлин, рассказал, что состояние политика оставалось стабильным во время полета и посадки (он все еще в коме). Навального положили в клинику «Шарите».