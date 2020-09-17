Европарламент призвал усилить санкции против России из‑за отравления Навального

Европейский парламент потребовал ввести новые санкции против России и усилить действующие из‑за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, принятой на заседании парламента. Документ носит рекомендательный характер.

Евродепутаты призвали незамедлительно начать международное расследование отравления Навального с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

От российских властей потребовали в полной мере сотрудничать с ОЗХО для установления виновных и предоставить полную информацию о программе разработки ядов группы «Новичок».

Среди санкций, предложенных депутатами, — остановка проекта «Северный поток-2». Однако, как отмечает The Bell, сделать это будет не просто. Для введения новых ограничений потребуется единогласие всех 27 стран-членов ЕС.

На заседании Европарламента 17 сентября также была принята резолюция, посвященная ситуации в Беларуси. Евродепутаты не признали Александра Лукашенко легитимным президентом, а Координационный совет белорусской оппозиции объявили «временным представительством людей, требующих демократических изменений». Вмешательство России во внутренние дела Беларуси депутаты осудили.