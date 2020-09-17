Политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев. По его словам, Навального выдвинули на премию «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией».

«Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые», — отметил Ерофеев.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, пару дней назад он вернулся в инстаграм и рассказал о своем самочувствии.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.