Глава СВР заявил, что Навальный вылетел из России без признаков отравления

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Навальный вылетел из России в Германию без признаков отравления. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Нарышкина, омские врачи подробно обследовали организм оппозиционера и не нашли там каких‑либо признаков отравляющих веществ. Он также уточнил, что российские медики спасли Навальному жизнь, «проведя самый глубокий комплекс исследований и экспертиз».

«Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких‑либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне», — сказал Нарышкин.

Глава СВР заявил, что запасы «Новичка», имеющиеся в России, были уничтожены в соответствии с протоколами ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.). Исходя из этого, Нарышкин назвал заявления о том, что в России есть производство или запасы яда, «дезинформацией».

Ранее The New York Times сообщила, что пришедший в себя Навальный намеревается вернуться в Россию и продолжить там свою политическую деятельность после выздоровления. По словам источников издания, оппозиционер не заинтересован в том, чтобы Германия расследовала покушение на него вместе с Россией.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.