«Смог целый день дышать сам»: Алексей Навальный вернулся в инстаграм и рассказал о самочувствии

Алексей Навальный рассказал о том, как себя чувствует. Политик опубликовал пост об этом у себя в инстаграме.
«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — написал политик.
Ранее The New York Times сообщила, что пришедший в себя Навальный намеревается вернуться в Россию и продолжить там свою политическую деятельность после выздоровления. По словам источников издания, оппозиционер не заинтересован в том, чтобы Германия расследовала покушение на него вместе с Россией.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.
Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.
Сегодня глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Навальный улетел из России без признаков отравления. Он добавил, что в России нет «Новичка», а к немецкой стороне у него вопросы.