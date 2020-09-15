«Смог целый день дышать сам»: Алексей Навальный вернулся в инстаграм и рассказал о самочувствии

Алексей Навальный рассказал о том, как себя чувствует. Политик опубликовал пост об этом у себя в инстаграме.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — написал политик.

Ранее The New York Times сообщила, что пришедший в себя Навальный намеревается вернуться в Россию и продолжить там свою политическую деятельность после выздоровления. По словам источников издания, оппозиционер не заинтересован в том, чтобы Германия расследовала покушение на него вместе с Россией.