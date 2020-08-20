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Навальный попал в реанимацию с токсическим отравлением. Его подключили к ИВЛ, политик в коме

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:23
Обновлено сегодня в 9:18:

Издание Baza пишет, что Навальный находится в коме второй степени. Издание также заявляет со ссылкой на врачей, что политика могли отравить оксибутиратом натрия.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что Навальный в коме. «Результатов анализов пока нет», — написала она.

Алексей Навального госпитализировали, у него токсическое отравление. Об этом сообщила в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она рассказала, что политик возвращался в Москву из Томска, когда ему стало плохо, он потерял сознание. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный попал в реанимацию омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1). Его, по словам Ярмыш, подключили к искусственной вентиляции легких, а в больницу вызвали полицию.

Местное издание Ngs55 сообщает, что политик в сознании, однако с трудом разговаривает и передвигается. Ярмыш эту информацию опровергла, состояние политика оценивается как стабильно тяжелое.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем‑то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — написала Ярмыш.

Она напомнила, что в 2019 году Навального уже госпитализировали из спецприемника с подозрением на отравление. Врачи тогда, правда, не нашли в его организме отравляющих веществ, однако, по словам Ярмыш, тогда его именно отравили.

Как пишет «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел Сибири, где политик «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Он побывал в Новосибирске, а потом в Томске. Глава его томского штаба отмечала, что не замечала ничего необычного в городе в последний день нахождения там Навального.

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