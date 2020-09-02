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У Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:56

У впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он рассказал, что Навального отравили «нервно-паралитическим боевым веществом». Исходя из этого заключения, в Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления оппозиционера, отметил представитель кабмина.

«По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — говорится в заявлении Зайберта.

В немецком правительстве также рассказали, что министерство иностранных дел ФРГ специально для беседы о произошедшем с Навальным вызовет посла России в Германии.

Зайберт также сообщил, что Германия проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними совместную реакцию. Помимо этого власти ФРГ свяжутся с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

На заявление немецкого кабмина уже отреагировали в правительстве России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступала информация об отравлении Навального «Новичком».

Уточняется, что российские специалисты не нашли у Навального признаков отравления ядом из группы «Новичок». «Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было», — сказал «Интерфаксу» источник.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, ранее показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

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