ФБК: следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой Навльный пил в томской гостинице

Бутылку минеральной воды, на которой немецкие специалисты обнаружили следы яда «Новичок», изъяли сотрудники ФБК из гостиничного номера Алексея Навального в Томске. Об этом говорится в инстаграме политика, к таким же выводам пришли журналисты издания «Проект».

В инстаграме Навального говорится, что сразу после сообщений о том, что политику стало плохо, сотрудники ФБК, оставшиеся в Томске, взяли адвоката и вернулись в гостиничный номер, где останавливался оппозиционер.

Все, что находилось в номере, стали фиксировать, описывать и упаковывать, в том числе бутылки из‑под гостиничной воды. Процесс сняли на видео и сейчас опубликовали в инстаграме.