ФБК: следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой Навльный пил в томской гостинице

Бутылку минеральной воды, на которой немецкие специалисты обнаружили следы яда «Новичок», изъяли сотрудники ФБК из гостиничного номера Алексея Навального в Томске. Об этом говорится в инстаграме политика, к таким же выводам пришли журналисты издания «Проект».
В инстаграме Навального говорится, что сразу после сообщений о том, что политику стало плохо, сотрудники ФБК, оставшиеся в Томске, взяли адвоката и вернулись в гостиничный номер, где останавливался оппозиционер.
Все, что находилось в номере, стали фиксировать, описывать и упаковывать, в том числе бутылки из‑под гостиничной воды. Процесс сняли на видео и сейчас опубликовали в инстаграме.
«Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — сказано в посте.
«Проект» отмечает, что в лобби отеля и у номера, где останавливался Навальный, есть камеры, записи с которых могли бы помочь установить, что на самом деле произошло. Однако, как рассказал изданию знакомый одного из руководителей гостиницы, силовики полностью изъяли все сервера системы видеонаблюдения в отеле и саму технику, обеспечивающую доступ к ней. Из‑за этого сейчас видеонаблюдение в отеле не ведется, добавил собеседник «Проекта».
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