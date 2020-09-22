Задержание «Сибирского Иисуса», беспилотные корабли в России и другие новости дня

В России за сутки выявили 6215 новых пациентов с COVID-19. Вторую неделю врачи обнаруживают ежедневно все больше заболевших, четвертый день подряд — более 6000, всего заражений уже 1 115 810.

Красноярский спецназ задержал руководителей религиозной общины «Церковь последнего завета», известной также как община Виссариона. В операции принимали участие десятки спецназовцев с боевым оружием и четыре вертолета.

Друзья журналиста Ивана Сафронова запустили сайт в его поддержку. Там можно узнать о работе Сафронова, изучить его биографию, почитать статьи и письма, а в будущем — купить мерч. У сайта есть русская и английская версии.

Москва заняла 32-е место в рейтинге 100 главных инновационных кластеров мира. С 2017 года, когда рейтинг был впервые опубликован, она поднялась на 25 мест.

Министерства поддержали идею правительства провести эксперимент по запуску беспилотных судов в реки и моря России. Испытания беспилотных кораблей пройдут с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2025 года в Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.

На 85-м году жизни умер кинооператор Майкл Чапман, который снимал фильмы Мартина Скорсезе «Таксист», «Американский парень», «Последний вальс», «Бешеный бык» и работал с другими признанными режиссерами. Сегодня также скончался физик-теоретик, философ-богослов и переводчик Сергей Хоружий — он переводил роман Джеймса Джойса «Улисс».

Археологи обнаружили в недавно раскопанном колодце недалеко от Каира 27 саркофагов возрастом более 2500 лет. Ученые уже назвали находку одним из крупнейших археологических открытий этого года.

Марк Чапман, осужденный на пожизненное заключение за убийство Джона Леннона, спустя 40 лет попросил прощения у вдовы убитого, певицы Йоко Оно. Также он заявил, что заслужил свое наказание, а возможно, даже и более строгое.

Netflix выпустил трейлер мультфильма «Путешествие на Луну», премьера которого запланирована на 23 октября. Это приключенческий мюзикл о девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться на Луну и доказать своему отцу существование легендарной богини Луны из сказок ее погибшей матери.

В центре современного искусства «Марс» 25 сентября пройдет аудиовизуальное представление «New Sapiens». Это мультиформатное событие, которое объединит сразу три выставочных проекта и музыкальную часть.

«Киноклуб Афиша» покажет 23 сентября в кинотеатре «Формула Кино Европа» романтическую сказку Кристиана Петцольда «Ундина» (в прокат она выйдет 24 сентября). Остались последние билеты!