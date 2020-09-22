В центре «Марс» пройдет аудиовизуальное представление «New Sapiens»

25 сентября в центре современного искусства «Марс» пройдет аудиовизуальное представление «New Sapiens». Это мультиформатное событие, которое объединит сразу три выставочных проекта и музыкальную часть, рассказали «Афише Daily» представители площадки.

На мероприятии покажут интерактивную выставку «Hi, Human. Портал в будущее» арт-группы Synticate.team, иммерсивный проект «Reset 2.0» художника-исследователя Ольга Щербаковой и дизайн-студии «Мы», а также выставку тематической живописи «Среда обитания» художницы — участницы научной экспедиции Екатерины Серомахи.

В музыкальном лайнапе независимые лайв-проекты и артисты: Svoboda Zvuka, Mubert, Sense, Mad Dim, Sofist, Oid, Popescu, Feldwebélle, Илья Шаповалов, Константин Дюжарден, Вячеслав Зудвин, Федор Локшин, Игорь Бабко, Егор Сухарев, Василий Бивойс и израильский гость Даниэль Синайский.

Отдельным событием станет презентация видео для проекта Svoboda Zvuka от Иры Рокка, Марины Буланцевой, Валерии Йонсен и Александра Столетова, а также видео арт-проекта, созданного в рамках коллаборации с «Марс». Главную роль в нем исполнила перформер Екатерина Адамс.

Начало аудиовизуального представления 25 сентября, в 21.00. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте центра «Марс».