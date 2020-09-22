Умер физик, философ и переводчик «Улисса» Джеймса Джойса Сергей Хоружий

Умер физик-теоретик, философ-богослов и переводчик Сергей Хоружий, пишет Би-би-си. Ему было 78 лет.

Хоружий окончил физический факультет МГУ, а затем аспирантуру Математического института имени В.А.Стеклова. Он получил степень доктора физико-математических наук, защитив диссертацию на тему «Алгебраическая квантовая теория поля с правилами суперотбора».

Кроме научной деятельности он занимался религиозными исследованиями. Ученый написал несколько монографий и книг, посвященных исихазму — христианскому мировоззрению, лежащему в основе православного аскетизма. Хоружий также изучал и готовил к изданию труды известных богословов Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина.

Но наибольшую известность Сергей Хоружий получил как переводчик и литературовед. Именно он перевел роман Джеймса Джойса «Улисс», продолжив и закончив работу своего коллеги — переводчика Виктора Хинкиса. Хоружий также переводил и другие произведения ирландского писателя — роман «Портрет художника в юности» и сборник рассказов «Дублинцы». Кроме того, он написал объемную монографию о романе «Улисс» под названием «Улисс» в русском зеркале».