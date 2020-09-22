Убийца Джона Леннона впервые за 40 лет попросил прощения у его вдовы Йоко Оно

Марк Чепмен, осужденный на пожизненное заключение за убийство музыканта и борца за мир Джона Леннона, спустя 40 лет после своего преступления попросил за него прощения у вдовы убитого, певицы Йоко Оно, сообщает NME.

В середине августа Чепмену в одиннадцатый раз отказали в помиловании. На слушаниях он выступил с речью и рассказал, что не заслуживает прощения, заслужил полученного наказания и даже, возможно, более строгого.

«Я в очередной раз повторяю, что жалею о своем преступлении. Мне нет оправдания. <…> Я убил его не из‑за того, каким он был человеком. [Леннон] был семьянином. Иконой. Кем‑то, кто говорил о том, о чем мы можем говорить сегодня. Я же убил его, потому что он был очень, очень, очень знаменит — и я очень, очень, очень искал славы для себя, что было крайне эгоистично. <…> Я прошу прощения за всю боль, что причинил ей [Йоко Оно]. Я постоянно думаю об этом. Если кто‑то намеренно готовит убийство и знает, что это неправильно и эгоистично, он заслужил только смертную казнь, на мой взгляд. Кто‑то может не согласиться, но сейчас все же есть возможность получить шанс на исправление. Я же не заслужил ничего. Если закон и вы решили оставить меня здесь до конца моих дней, жаловаться мне не на что», — заявил Чемпен.

Марк Чепмен убил Джона Леннона в 1980 году, когда тот заходил в свой дом на Манхэттене. Чепмен, которому тогда было 25 лет, прилетел в Нью-Йорк специально ради этого преступления. Он до вечера поджидал музыканта у его дома и подписал пластинку, тогда же фотограф сделал последний прижизненный снимок Леннона — по иронии судьбы, с его убийцей. Уже на обратном пути Чепмен пять раз выстрелил в Леннона. Тот умер в больнице от потери крови.