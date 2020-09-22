Друзья Ивана Сафронова запустили сайт в его поддержку

22 сентября — спустя ровно 11 недель после задержания Ивана Сафронова — друзья журналиста запустили сайт в его поддержку. Об этом говорится в телеграм-канале «СвободуСафронову!».

На сайте freesafronov.ru можно узнать о работе журналиста, изучить биографию, почитать его статьи и письма, а в будущем — купить мерч в поддержку Сафронова. У сайта есть как русская, так и английская версии.

В разделе «Почему нельзя верить ФСБ?» подробно разбираются аргументы обвинения, а на странице «Кто поддержал Сафронова?» можно посмотреть, кто из журналистов и лидеров мнений не верит в них.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).